Seit Kriegsbeginn vor drei Monaten hat Deutschland bereits Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 350,1 Millionen Euro an die Ukraine geliefert, wie das deutsche Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berichtet.

Vom ersten Kriegstag, dem 24. Februar, bis zum 1. Juni gab die Regierung demnach Grünes Licht für die Lieferung von Kriegswaffen für 219,8 Millionen Euro und sonstige Rüstungsgüter wie Helme und Schutzwesten für 85,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Waffen und Ausrüstung der deutschen Bundeswehr für 45,1 Millionen Euro, die ab dem 1. April in einem vereinfachten Verfahren genehmigt wurden. Hierfür gibt es keine Aufschlüsselung in Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter.

Großteils gebrauchtes Material

Staatssekretär Udo Philipp weist in dem Schreiben an Dagdelen darauf hin, dass es sich größtenteils um gebrauchtes Material der Bundeswehr handle und dessen "Zeitwert" berechnet worden sei - nicht der teils deutlich höhere Neuwert.

Schwere Waffen zwar zugesagt, jedoch noch nicht geliefert

Die deutsche Regierung hatte sich zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dafür entschieden, Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern - ein Tabubruch. Seitdem kamen Panzerfäuste, Flugabwehrraketen, Splittergranaten und mehr als 20 Millionen Schuss Munition in der Ukraine an. Schwere Waffen wie Artilleriegeschütze und Flugabwehrpanzer wurden bisher zwar zugesagt, aber noch nicht geliefert.

USA tätigte Lieferungen für 4,6 Milliarden Dollar

Zum Vergleich: Die USA haben der Ukraine von Kriegsbeginn bis zum 1. Juni nach Regierungsangaben Waffen und Ausrüstung im Wert von 4,6 Milliarden Dollar (4,37 Milliarden Euro) zugesagt oder geliefert. Dazu gehören zahlreiche schwere Waffen, zum Beispiel Haubitzen und Mehrfach-Raketenwerfer.