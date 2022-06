Das schreiben internationale Zeitungen

"Lidove noviny": Putin geht es nur um Gebietseroberungen - "Gazeta Wyborcza": Ukraine so schnell wie möglich aufrüsten - "Neatkariga Rita Avize": Putin warnt Biden

Zur derzeitigen Situation im Ukraine-Krieg und Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putins schreiben internationale Tageszeitung am Montag:

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Bemerkenswert an Putins Aussage ist, dass er damit klar zum Ausdruck bringt, dass all das Gerede über Provokationen der NATO und die Notwendigkeit einer Entnazifizierung der Ukraine nur die wahren Gründe des Angriffs auf Kiew verschleiern sollte. Denn in Wirklichkeit geht es ihm nur um die Eroberung von Territorium. Wladimir Putin, der sich bekanntermaßen für Geschichte begeistert, stellt sich offenbar auf eine Ebene mit Zar Peter dem Großen, Otto von Bismarck oder Napoleon und fragt sich: Wenn sie das durften, warum dann nicht ich? Nach seinem zufriedenen Lächeln zu urteilen, dürfte er sich in dieser Rolle gefallen. Es ist kein schöner Anblick."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Der Westen versucht seit Monaten, eine Balance zu finden, wie er helfen kann, ohne zu sehr zu provozieren oder zu eskalieren. Stinger und Javelins? Ja. Kampfjets? Nein. Artillerie? Ja. Langstreckenraketen? Nein. Die Bandbreite der Unterstützung wird immer größer, aber sie wird von wochenlangen Überlegungen begleitet. Dabei sollte die Ukraine bis an die Zähne bewaffnet werden, wie es nur geht. Es gibt keine andere Möglichkeit.

Diejenigen, die wie der französische Präsident Emmanuel Macron vorschlagen, mit Wladimir Putin vor seiner totalen Niederlage zu verhandeln, verstehen eines nicht: Gibt man ihm einen Finger, nimmt er die ganze Hand. Und einen möglich Waffenstillstand wird er nur nutzen, um sich selbst zu stärken. Dieser Mann versteht nur das Argument der Gewalt. "

"Neatkariga Rita Avize" (Riga):

"Putin gehört zu jenen Politikern, die keine spontanen Ausbrüche zulassen. All seine 'Witzeleien' und seine scheinbar zufälligen Äußerungen wurden sorgfältig im Voraus mit einem bestimmten Zweck konzipiert. So nennt er Narva auch nicht zufällig. Narva ist wie eine symbolische Stadt, die dem Westen nichts sagt. Im politischen Umfeld ist sie durch die einstige Aussage des ehemaligen Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Newt Gringich, bekannt geworden: Wie viele amerikanische Soldaten wären bereit, für Narva zu sterben?

Angesichts dessen, dass Putin nach eigener Ansicht seit Jahrzehnten im ständigen Dialog mit US-Präsidenten steht, ist dies ein direkt an Joe Biden gerichteter Satz: Sei kein Narr. Lass uns keinen Weltkrieg beginnen wegen irgendeines Narva. Es bedeutet euch nichts, aber Zar Peter hat es uns vor 300 Jahren gegeben. Als die USA noch gar nicht existierten. Putin appelliert damit an Bidens 'gesunden Menschenverstand' und fordert eine Einigung über die Verteilung der Einflusssphären."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Mit seiner Rückbesinnung auf die Zeiten von Zar Peter dem Großen wirft Putin praktisch auch das moderne Völkerrecht über Bord, das auf der Souveränität von Staaten und der Unantastbarkeit von Grenzen beruht.

Es ist jedoch fraglich, ob Putin sich einen Gefallen getan hat, als er den Großen Nordischen Krieg unter Peter I. mit dem Krieg gegen die Ukraine verglich. In letzter Zeit hatten sich im westlichen Bündnis, das anfänglich wie ein Mann hinter der Ukraine stand, Risse gezeigt. Manche Länder begannen schon, auf einen Waffenstillstand zu dringen (vor allem, um wirtschaftliche Schäden durch steigende Öl- und Gaspreise einzudämmen). Doch seit Putin klargestellt hat, dass Moskau bestimmen will, wie weit Russland reicht, sind Plädoyers für eine Abmachung schwer aufrechtzuerhalten. Einen Waffenstillstand unter westlichem Druck könnte Putin als Ermutigung verstehen, seine imperialen Absichten später fortzusetzen."

"Financial Times" (London):

"Die Stimmung in Kiew verdüstert sich. Die Euphorie von vor ein paar Wochen, als die russischen Streitkräfte auf dem Rückzug zu sein schienen, hat sich in Unbehagen über das verwandelt, was zu einem Zermürbungskrieg in der Ostukraine geworden ist. In den Reden des unermüdlichen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj klingt die Befürchtung durch, dass die Unterstützung des Westens abebben oder zerbrechen könnte oder dass westliche Regierungen auf eine Friedensvereinbarung dringen könnten, die für sein Land unannehmbar ist.

Nachdem die westlichen Verbündeten - aus verständlichen Gründen - beschlossen hatten, nicht direkt in den Krieg einzugreifen, kämpft die Ukraine allein. Sie verteidigt nicht nur ihre eigene Souveränität, sondern im weiteren Sinne auch die Freiheit und Sicherheit in Europa. Wie weit die Ukraine meint, ihre Ziele verfolgen zu können, wird nicht zuletzt von der Unterstützung abhängen, die sie von ihren Partnern bekommt. Man sollte sie mit allen Mitteln ausstatten, ohne einen direkten Konflikt mit Russland auszulösen. Es ist dann Sache Kiews, Zeitpunkt und Bedingungen für eventuelle Friedensgespräche mit Moskau zu bestimmen."

"De Standaard" (Brüssel):

"Die westlichen Sanktionen treffen die russische Wirtschaft hart. Da aber weiterhin Milliarden aus dem Öl- und Gasgeschäft fließen, ist der erhoffte schnelle Zusammenbruch ausgeblieben. Und auch wenn die russische Mittelschicht ihren Lebensstandard stark korrigieren muss, ist der Tag, an dem sie sich gegen das Regime auflehnt, noch in weiter Ferne. Hier im Westen ist es anders, und das weiß man im Kreml. Für Putin war die Revolte der Gelbwesten (in Frankreich) kein Ausdruck von Demokratie, sondern von Schwäche. Die steigenden Lebenshaltungskosten nähren Populismus und Spaltung. Und genau das strebt Moskau an."