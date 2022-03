Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bittet Russland um ein zusätzliches Luftabwehrsystem vom Typ S-400.

Der Staatsagentur Belta zufolge habe er sich dafür an Präsident Wladimir Putin gewandt. Bisher gebe es ein solches System im Südosten des Landes an der Grenze zur Ukraine. Das neue Luftabwehrsystem solle westlich der Hauptstadt Minsk platziert werden.

Drohung in den Krieg einzugreifen

Bei Gefahr für Belarus wolle Lukaschenko außerdem als Verbündeter Russlands in den Krieg eingreifen: "Sie sind bereit. Alle sind bereit." Der belarussische Präsident bestätigte bereits mehrmals, dass keine Truppen im Kriegseinsatz in der Ukraine seien. Medienberichten zufolge sei allerdings belarussisches Militär in der Region Tschernihiw an der Grenze zu Belarus gesehen worden.