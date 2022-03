Ukraine Krieg

Am Dienstagvormittag sind russische Truppen vom Westen bis in die südukrainische Regionalhauptstadt Cherson vorgedrungen. Bis zum Nachmittag wurden Teile der gesamten Stadt zerstört.

"Die Lage ist sehr angespannt. Wir sitzen in Schutzräumen und sollen nicht rausgehen", so ein Bewohner Chersons. Die russischen Pläne seien dem Mann unbekannt, in Cherson seien nicht viele ukrainische Truppen stationiert, weshalb die Stadt eigentlich schon früher hätte eingenommen werden können. "Vielleicht fürchten sie Kämpfe im urbanen Raum und Cherson liegt für sie auch etwas abseits". Der Name des Mannes soll aus Sicherheitsgründen anonym bleiben.

Die zentrale Marschrichtung der russischen Truppen sei Richtung Westen in die Hafen- und Industriestadt Mykolajiw. Nach der Zerstörung der Autobahn vor einigen Tagen sei gestern eine Wagenkolonne aus zehn Mannschaftstransportern, vier Panzern und einigen Lastwägen an Cherson vorbei auf einer Landstraße in diese Richtung gefahren.

Cherson hat knapp 300.000 Einwohner und liegt unweit der Dnjepr- Mündung im Süden der Ukraine. Von der Krim kommt man über Cherson in die Stadt Odessa, die ein weiteres Ziel der russischen Militäroperation darstellen dürfte.

Widerstand im Süden der Ukraine

Über die Stärke der ukrainischen Truppen in Cherson wollte der Gesprächspartner der APA sich nicht äußern. Videos zeigen jedoch, dass es in der Stadt zu Kämpfen gekommen ist. Am frühen Nachmittag brannte außerdem ein großes Shoppingzentrum in Cherson. Es zeichnet sich ab, dass es für die russischen Besatzer schwer sein dürfte, die südostukrainischen Oblast Saporischschja zu halten: In den Städten Berdjansk und Melitopol kam es zu lautstarken Protesten gegen die russische Armee. Bewohner stellten sich Militärfahrzeugen in den Weg und riefen "Nach Hause! Okkupanten! Faschisten! Mörder!". Beide Städte hatten 2014 noch pro- russisch gegolten.