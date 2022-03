3.000 Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen

Ministerpräsident Denys Schmyhal dankte in einem Statement allen, die der Ukraine helfen.

Trotz des Kriegs mit Russland erreichen nach offiziellen Angaben zahlreiche Hilfsgüter die Ukraine. In den vergangenen sechs Tagen seien 3.000 Lastwagen mit 20.000 Tonnen Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung ins Land gekommen, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Dienstag in Kiew. Zudem seien zehn Milliarden Hrywna (rund 310 Millionen Euro) über ein speziell eingerichtetes Konto an die ukrainische Armee gespendet worden.

"Wir danken allen, die der Ukraine helfen", erklärte Schmyhal. Der Regierungschef rief die Bevölkerung zu einer nationalen Anstrengung auf. "Angesichts der Umstände müssen wir unser Leben an die Bedingungen einer Kriegswirtschaft anpassen. Alle Ukrainer sollten sich heutzutage fragen, wie sie effizient für Armee, Land und Staat sein können", betonte Schmyhal. Die Ukrainer zeigten Heldenmut.