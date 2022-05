Alma Zadić plant Gesetz

Immer mehr ukrainische Kinder flüchten ohne ihre Eltern aus ihrem Heimatland. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sollen künftig automatisch von der Kinder- und Jugendfürsorge der Länder betreut werden. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) plant eine gesetzliche Regelung dafür.

Bei einem "Kinderschutzgipfel" am kommenden Montag will Zadić einen entsprechenden Gesetzesentwurf mit den zuständigen Landesräten besprechen, berichtet der "Kurier" am Dienstag. "Es ist unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker, diesen schutzsuchenden Kindern jetzt rasch und unbürokratisch zu helfen", schreibt die Ministerin in ihrer Einladung.