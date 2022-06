Beitritts-Referenden in besetzten Gebieten möglich

Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation mit der Ukraine spricht von Juli

In den von Russland kontrollierten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine könnten nach den Worten eines ranghohen russischen Abgeordneten schon im kommenden Monat Referenden über eine Aufnahme in die Russische Föderation abgehalten werden. Er schätze, "dass die befreiten Gebiete mehr oder weniger zur gleichen Zeit ein Referendum abhalten werden, was logisch wäre", sagte der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses der Duma, Leonid Sluzki, am Mittwoch RIA Nowosti.

Befreite Gebiete

Er rechne damit, dass die Referenden im Juli stattfinden könnten, fügte Sluzki hinzu, der auch der russischen Delegation bei den seit Wochen auf Eis liegenden Friedensverhandlungen mit der Ukraine angehört. Moskau bezeichnet die ukrainischen Regionen, die es gemeinsam mit pro-russischen Separatisten besetzt hält, als "befreite Gebiete". Dazu zählen neben den selbsternannten und von Moskau inzwischen anerkannten ostukrainischen "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk auch die seit Ende Februar von Russland zu großen Teilen eroberten Gebiete um Cherson und Saporischschja im Süden des Landes.

Volksabstimmung in vier Gebieten

Kiew hatte Moskau bereits im März beschuldigt, in den Gebieten unter seiner Kontrolle eine Volksabstimmung nach dem Vorbild der 2014 annektierten Krim abhalten zu wollen. Auch nach den Worten des russischen Abgeordneten Andrej Turtschak besteht "kein Zweifel", dass sich alle vier Gebiete Russland anschließen würden.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, es sei Sache der dortigen Bewohner, über ihre Zukunft zu entscheiden. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie die beste Entscheidung treffen werden", sagte er. Durch die Besetzung der Gebiete kontrolliert Russland die gesamte Küste am Asowschen Meer und schafft damit eine Landverbindung zwischen der annektierten Krim-Halbinsel und seinem Territorium.