Hauptsächlich nach Polen

Seit dem russischen Angriff sind laut UNO-Angaben bereits rund 2,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Die meisten blieben zunächst in den Nachbarländern, allen voran Polen – hier haben knapp 1,8 Millionen Ukrainer*innen die Grenze überquert, wie der polnische Grenzschutz mitteilte.

Alleine am Sonntag sind 82.100 Personen nach Polen gekommen. Deutschland nahm bereits 146.998 Ukrainer*innen auf, wie das Innenministerium in Berlin vermeldete.

500 km lange Grenze zu Polen

Am Montag seien von Mitternacht bis 7.00 Uhr früh weitere 18.400 Ukrainer*innen über die Grenze gekommen, hieß es vom polnischen Grenzschutz. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

Zahl der Flüchtlinge in Deutschland wahrscheinlich höher

In Deutschland werden nur diejenigen Flüchtlinge erfasst, die von der Bundespolizei registriert wurden. Da es aber im Regelfall keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen gibt und Ukrainer*innen erst einmal ohne Visum einreisen dürfen, könnte die Zahl der in die Bundesrepublik eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits deutlich höher sein. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele von ihnen womöglich von Deutschland aus weiterreisen zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten.

Geflohene in Österreich

Auch in Österreich kommen Ukraine-Flüchtlinge an. Die für die Flüchtlingsbetreuung zuständige Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) hatte am gestrigen Sonntag eine erste Bilanz gezogen. Bis dahin meldeten sich demnach über 6.600 Personen, Firmen, Gemeinden und soziale Organisationen über 29.500 kostenlose Quartiere und Übernachtungsmöglichkeiten. Zudem wurden mittlerweile vier Bundesbetreuungseinrichtungen für Vertriebene aus der Ukraine eingerichtet. Pro Tag würden rund 400 bis 500 Flüchtlinge aus der Ukraine neu in diesen Quartieren untergebracht und in Zusammenarbeit mit den Bundesländern zeitnah in Landesquartiere und in längerfristige Unterkünfte weitervermittelt, hieß es in einer Aussendung.