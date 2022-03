Bisher mehr als 100 Kinder im Krieg getötet

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurden mehr als 100 Kinder getötet. Gleichzeitig geht das Leben weiter, rund 10.800 Kinder wurden seither geboren und 10.700 Ehen geschlossen.

Seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine vor fast drei Wochen sind nach Angaben aus Kiew mehr als 100 Kinder getötet worden. "Heute wurde eine blutige Linie überschritten", twitterte das ukrainische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Zugleich werden in der Ukraine Kinder geboren, und es wird weiter geheiratet. Seit Beginn des Krieges hätten sich 10.683 Paare das Jawort gegeben, vermeldete das Justizministerium in der Nacht auf Mittwoch.

"Jede Minute verlässt ein Kind die Ukraine, um dem Krieg zu entkommen. Russland wird zur Verantwortung gezogen werden und wird für alles bezahlen", betonte das Verteidigungsministerium zugleich mit der Veröffentlichung der Opferzahl. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden von Hunderten zerstörten Schuleinrichtungen berichtet. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

"Der Krieg im Land geht weiter, aber das Leben hört nicht auf", erklärte das Justizministerium. Seit dem 24. Februar seien zudem 10.767 Kinder in dem Land geboren worden. "Unsere Arbeiter arbeiten auch unter Kriegsbedingungen weiter für Sie!", schrieb das Ministerium an die Ukrainer.

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen den Tod von 691 Zivilpersonen in der Ukraine dokumentiert. Die Ukraine rechnet mit weitaus höheren Zahlen.