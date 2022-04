BM von Mariupol fordert Ukraine-Reise des Papsts!

Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, der am Samstag Papst Franziskus im Vatikan getroffen hat, fordert vom Pontifex, in die Ukraine zu reisen.

"Wir haben den Papst gebeten, das Mögliche und Unmögliche zu tun, um die Situation in Mariupol zu beenden. Wir haben ihn in die Ukraine eingeladen und es ist uns sehr wichtig, dass er in die Ukraine kommt und in der Ukraine betet", so der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorow, im Interview mit "Rai 2" am Montagabend.

"In Mariupol leben jetzt etwa 100.000 Menschen, sie haben keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Apotheken, und es ist nicht möglich, die Bürger zu evakuieren, weil die Russen auch die humanitären Korridore unterbrochen haben. Jetzt bitten wir sie, wenigstens die Verwundeten retten zu können, aber sie haben es abgelehnt, weil sie die Zivilisten als Schutzschilde für ihre Soldaten, für ihre Truppen benutzen wollen", so Fedorow.

"Die Russen versuchen, eine humanitäre Katastrophe in Mariupol, aber auch in Melitopol und anderen besetzten Städten herbeizuführen. Sie bombardieren Mariupol mit schweren Bomben, sie wollen die Stadt völlig zerstören", so der Bürgermeister.

"Jeden Tag wirken die Russen bedrohlicher, wütender, sie haben Hunderte von Kindern und Tausende von Zivilisten getötet", sagte Fedorow. Er hatte mit drei ukrainischen Parlamentariern am Wochenende den Vatikan besucht und den Papst und den vatikanischen Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin getroffen.