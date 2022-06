Bürgermeister Ludwig telefonierte mit Kiews Stadtchef Klitschko

Situation in der Ukraine sowie der geflüchteten Menschen in Wien und Österreich besprochen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Mittwoch mit seinem Amtskollegen aus Kiew, Vitali Klitschko, telefoniert. In einer Videokonferenz sei die Situation in der Ukraine besprochen worden, teilte Ludwig via Twitter mit. Er habe Klitschko versichert, dass man mit der Stadt Wien einen verlässlichen menschlichen Partner in der Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer habe - sowohl in Wien als auch vor Ort durch Hilfslieferungen.

Flüchtlinge in Wien

Der Kiewer Bürgermeister habe sich nach den Flüchtlingen in Wien und Österreich erkundigt, berichtete Ludwig. Er habe ihm erklärt, dass Wien sich auch aus der historischen Tradition heraus in der Pflicht sehe, den Betroffenen zu helfen und entsprechende Rahmenbedingungen für ihren Aufenthalt in der Stadt zu schaffen.

"Ebenso wichtig ist uns die Integration von Kindern und Jugendlichen in Kindergarten und Schule, damit ihr Bildungsweg aufgrund dieser starken Zäsur nicht leidet. Aber auch auf dem Arbeitsmarkt schaffen wir entsprechend Möglichkeiten", hob Ludwig hervor.