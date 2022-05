Bulgarien will ukrainische Militärtechnik reparieren

Bulgarien liefert weiter keine Waffen an Kiew. Jedoch will das NATO- und EU-Mitglied nun Militärtechnik aus der Ukraine reparieren.

Die Entscheidung fiel im Parlament am Mittwoch in Sofia, nachdem ein entsprechender Brief des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingebracht wurde. Auch die anderen Punkte seiner Wunschliste wurden gebilligt - wie etwa Export von Getreide aus der Ukraine über den bulgarischen Schwarzmeerhafen Warna.

200 Ja-Stimmen für Ukraine-Paket

Zusätzlich zu der Reparatur der Militärtechnik wurde weitere humanitäre Hilfe sowie Unterstützung eines EU-Beitritts der Ukraine zugesichert. Das Ukraine-Paket wurde mit einer Mehrheit von 200 Ja-Stimmen und bei nur 16 Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedet. Es kam als Kompromiss mit den mitregierenden Sozialisten zustande, die jegliche militärische Unterstützung für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion ablehnen.

Zusammenstöße zwischen Demonstranten

Zu Demonstrationen von Gegner und Befürwortern von Militärhilfen für Kiew fanden kam es während der Debatten. Die getrennten Kundgebungen fanden nahe dem Parlamentsgebäude statt. Anschließend kam es am Monument zu Ehren der sowjetischen Roten Armee im Zentrum von Sofia zu sporadischen Zusammenstößen zwischen beiden Lagern, als Russland-kritische Aktivisten versuchten, das umstrittene Denkmal mit ukrainischen und bulgarischen Fahnen zu verhüllen. Ihre Aktion wurde von Demonstranten vereitelt, die sich für eine Neutralität Bulgariens im Ukraine-Konflikt einsetzen.