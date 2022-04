Laut Informationen der Deutschen Presse- Agentur gebe es von der deutschen Bundesregierung grünes Licht für die Lieferung von "Gepard"- Flugabwehrpanzern an die Ukraine.

Geliefert werden sollen Panzer aus Industriebeständen. Der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll Panzer aus früheren Beständen der Bundeswehr reparieren, aufbessern und anschließend verkaufen dürfen. KMW besitzt eine mittlere zweistellige Zahl der Gepard- Panzer. Der "Gepard" kann als Flugabwehrpanzer, ebenso aber auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden. Technisch deutlich anspruchsvoller ist die Bekämpfung fliegender Ziele.

Die Entscheidung wurde am Dienstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz bekannt. Dort fand eine Konferenz von Vertretern aus über 40 Ländern zur Beratung über den Ukraine- Krieg statt. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hielt zu diesem Anlass eine Rede.

Rheinmetall will Marder und Leoparden liefern

Vor dem Treffen beantragte auch der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf eine Auslieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Bereits letzte Woche reichte das Unternehmen einen Antrag ein, 88 gebrauchte "Leopard"-Kampfpanzer, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition an die Ukraine zu liefern, sowie die Besatzung in Deutschland auszubilden und ein Training für die Instandsetzung der Panzer anzubieten. In einem zweiten Antrag, der ebenfalls an das zuständige Bundeswirtschaftsministerium ging, wurde zusätzlich die Lieferung von 100 "Marder"-Schützenpanzer für den Abwehrkampf gegen Russland angefragt. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit will die Bundesregierung so schnell wie möglich über die Anträge entscheiden.

100 Milliarden Euro für die Bundeswehr

Die Bundesregierung in Berlin hat bei der Finanzierung des Militärs eine "Zeitenwende" eingeleitet und will dazu ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitstellen. In einem Ringtausch mit Partnern aus Osteuropa sollen der Ukraine Waffensysteme bereitgestellt werden, die dort bereits im Einsatz sind. Deutschland will die Niederlande und die USA zudem bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Artilleriesystemen unterstützen. Pläne für eine engere Zusammenarbeit gibt es nach der Ankündigung der Niederlande, die das Waffensystem Panzerhaubitze 2000 liefern wollen.