Eni setzt Öllieferungsverträge mit Russland aus

Der italienische Energiekonzern Eni hat den Abschluss neuer Verträge für die Lieferung von Rohöl oder Ölprodukten aus Russland ausgesetzt.

"Eni wird in vollem Einklang mit den europäischen und nationalen Institutionen handeln", teilte ein Sprecher des Ölkonzerns am Donnerstag mit.

Nutzung verschiedener Energiequellen

Italien importiert 45 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland und will angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den verhängten, westlichen Wirtschaftssanktionen seine Energieunabhängigkeit von russischen Einfuhren reduzieren. Der Ministerrat in Rom will abgesehen von anderen Anbietern eine größere Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Energiequellen herbeiführen.

Verringerung der Abhängigkeit

Wie die österreichische und andere europäische Regierungen bemüht sich auch die italienische um die Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Gasimporten. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi bemüht sich dieser Tage verstärkt um eine Diversifizierung der Energieeinfuhren. Außenminister Luigi Di Maio reiste am Samstag mit dem CEO des italienischen Energiekonzerns ENI, Claudio Descalzi, nach Katar.