EU-Kommission will Korridore für Agrarexporte

Der Krieg in der Ukraine und die Blockade der Schwarzmeerhäfen durch russische Truppen haben den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten nach Europa dramatisch erschwert.

Ein am Donnerstag präsentierter Aktionsplan zu alternativen Verkehrswegen ("Solidaritätskorridoren") der EU-Kommission sieht nun mehr Fahrzeuge für den Handel vor, beschleunigte Verfahren an der Grenze, bevorzugte Behandlung und mehr EU-Lagerkapazitäten für ukrainische Agrarexporte.

Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Erzeuger von Weizen sowie ein großer Mais-Produzent. Viele Länder, etwa in Nordafrika, sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind Seewege und Häfen allerdings blockiert.

"20 Millionen Tonnen Getreide müssen die Ukraine in weniger als drei Monaten unter Nutzung der EU-Infrastruktur verlassen", erklärte EU-Transportkommissarin Adina Vălean. "Dies ist eine gigantische Herausforderung, es ist wichtig, die Logistikketten zu koordinieren und zu optimieren, neue Routen einzurichten und Engpässe so weit wie möglich zu vermeiden", fügte sie hinzu.

An den ukrainischen Grenzübergängen zur EU würden tausende Waggons und Lastwagen auf ihre Abfertigung warten, so die EU-Kommission. Die durchschnittliche Wartezeit betrage bis zu 30 Tagen. Hinzu kommt, dass das ukrainische Schienensystem nicht mit dem Großteil des EU-Schienennetzes kompatibel sei, so dass die Waren zeitintensiv umgeladen werden müssten.

Geht es nach der EU-Kommission sollen nun EU-Marktteilnehmer "dringend zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen". Die Brüsseler Behörde will dazu eine Logistikplattform einrichten. Zudem sollen landwirtschaftliche Exporte aus der Ukraine vorrangig behandelt werden. Nationale Behörden fordert die EU-Kommission auf, an den Grenzübergängen "größtmögliche Flexibilität" walten zu lassen und mehr Personal zu engagieren. Schlussendlich sollen mehr Kapazitäten für die vorübergehende Lagerung ukrainischer Ausfuhren gesichert werden.