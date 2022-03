Generali-Vertretung in Moskau geschlossen

Der Versicherungskonzern Generali zieht sich aus Moskau zurück und verlässt Ingosstrakh-Board.

Angesichts des Ukraine-Konflikts zieht sich Generali aus Russland zurück. Der italienische Versicherungskonzern wird seine Vertretung in Moskau schließen. Die Generali-Gruppe ziehe sich außerdem aus dem Verwaltungsrat des russischen Versicherungsunternehmens Ingosstrakh zurück, an dem sie eine Minderheitsbeteiligung von 38,5 Prozent hält, teilte der Konzern in einer Presseaussendung am Donnerstagabend mit.

Generali ist im Vorstand des vom Unternehmer Oleg Deripaska kontrollierten russischen Unternehmens mit drei Mitgliedern vertreten, die jetzt alle zurücktreten. In Bezug auf die Finanzanlagen und das Versicherungsgeschäft erklärte Generali, dass sie ihr geringfügiges Engagement auf dem russischen Markt laufend bewerte und sich an alle Sanktionen halte, die möglicherweise verhängt werden wollen.

Die Generali hat außerdem beschlossen, drei Millionen Euro zur Unterstützung von Flüchtlingsprogrammen zu spenden. Vorgesehen ist ein Spende an das Flüchtlingswerk UNHCR, das derzeit bei dem humanitären Einsatz in der Ukraine eine Vorreiterrolle spielt. Auch die Generali-Mitarbeiter haben eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, ihre Spenden sollen von der Gesellschaft verdoppelt werden. Der Erlös wird UNICEF zugewiesen, um deren Aktivitäten zugunsten der betroffenen Familien zu unterstützen.