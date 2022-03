Große Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge in Budapest

Bisher sind rund 641.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn eingetroffen. Sowohl die Regierung als auch zahlreiche Organisationen zeigen Solidarität mit den Geflüchteten.

Auf dem Budapester Bahnhöfen Keleti (Ost) und Nyugati (West) ist wieder Normalität eingekehrt. Weggeblieben die Massen an Menschen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Ungarn flohen. Ebenso verschwunden die Helfer von Nichtregierungsorganisationen, die sie hier empfingen. Die neue Anlaufstelle ist nun eine große Sporthalle im 14. Budapester Stadtbezirk. Die BOK-Halle wurde von der rechtsnationalen Regierung zum staatlichen Flüchtlings-Transit-Zentrum ernannt.

Geschlossenes System mit Hilfsorganisationen

Die Bedingungen seien hier viel besser als auf den Bahnhöfen, erklärte Lajos Györi, Vize-Präsident des Ungarischen Malteser Hilfsdienstes. Es handle sich um ein geschlossenes System, wobei nur die großen karitativen Hilfsorganisationen, wie die Malteser, das Rote Kreuz, die Baptistenhilfe, die Caritas und mit ihnen kooperierende Partner eintrittsberechtigt sind. "Wir sichern Versorgung, verschiedene Transporte, während der Staat für Unterkünfte und Zugtickets sorgt", betonte Györi. Bei dem 24-Stunden-Dienst wechseln sich die Organisationen ab. Flohen in den ersten Tagen des Krieges nahezu ausschließlich Angehörige der ungarischen Minderheit nach Ungarn (im westukrainischen Transkarpatien lebten vor dem Krieg rund 150.000 ethnische Ungarn, Anm.), sind es in den vergangenen zwei Wochen vor allem Ukrainer gewesen, betonte Györi.

Bisher seien rund 641.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn eingetroffen, wobei 75 bis 80 Prozent Weiterreisende seien. Dabei handle es sich nicht nur um Reisen ins Ausland zu Verwandten und Bekannten, sondern auch zu solchen in Ungarn. Der Rest der Flüchtlinge bedürfe jedoch einer dauerhaften Hilfe, wie Arbeit oder Unterkunft, erinnerte Györi und lobte die bisher "einzigartige Solidarität" der Ungarn mit den Kriegsflüchtlingen.

Viele Flüchtlinge im Budapester Großzirkus

Solidarität übt auch der Budapester Großzirkus. Er nahm mehr als 100 ukrainische Artisten samt Familien aus Kiew und Charkiw auf, die vor dem Krieg nach Ungarn geflohen sind. Darunter sind auch Artisten-Schüler, die ihre Ausbildung hier in Budapest fortsetzen. Am 16. April werden ungarische und ukrainische Artisten gemeinsam bei einer Gala im Hauptstädtischen Großzirkus auftreten.

Laut der Sprecherin der Organisation Migration Aid, Viktoria Horváth, ist auch ihre Organisation als Partner großer karitativer Organisationen von den Bahnhöfen in die BOK-Halle umgezogen. "Wir vermitteln freiwillig angebotene Unterkünfte und koordinieren Fahrten, betonte Horváth der APA gegenüber und sprach von neuen Problemen. "Als wir noch am Ost- und Westbahnhof waren, konnten sich alle freiwilligen Helfer einbringen, mit Essen, Kleidung, mit Dolmetscher-Diensten, jeder war willkommen, was jetzt angesichts des neuen Einlasssystems in die BOK-Halle unmöglich ist. Diese Hilfe fehlt uns." Migration Aid betreibt auch ein Flüchtlingsheim im 13. Budapester Stadtbezirk, mit 62 Zimmern und damit rund 300 Plätzen, und sichert zugleich auch die Versorgung der Insassen aus Spenden ab. Hier gibt es auch ein Arztzimmer sowie einen Spielraum für Kinder sowie Lagerräume.

BOK-System noch ausbaufähig

Migration Aid war in den vergangenen Jahren seitens der ungarischen Regierung immer wieder als eine von George Soros finanzierte, "die Einwanderung fördernde" Organisation kritisiert worden. Diese Anschuldigungen seien nun in der Ukraine-Krise seitens der Regierung verstummt. Gegenwärtig gebe es keine Vorurteile, "wir machen die Arbeit, die vielleicht nicht wir machen sollten", so Horváth. Als Problem bezeichnete sie, dass das BOK-System noch nicht ordentlich funktioniere, denn die verschiedenen Züge von der ungarisch-ukrainischen Grenze würden nicht wie vorgesehen nur am Bahnhof Budapest-Köbánya eintreffen, sondern nach wie vor auch noch am Ost- und Westbahnhof. Die hier eintreffenden Flüchtlinge kannten das neue System nicht, wüssten nicht wohin. "Wir erhalten immer öfter Informationen über traumatisierte Flüchtlinge, die sich auf der Straße nicht zurechtfinden", berichtet Horváth.