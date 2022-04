Kiew dementiert angebliche Wahlkampfeinmischung

In einer Aussendung wies Selenskyj Vorwürfe Viktor Orbans zurück er habe am ungarischen Wahlkampf teilgenommen.

Das ukrainische Außenministerium hat am Dienstag die Aussage des rechtsnationalen ungarischen Premiers Viktor Orban, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte am ungarischen Wahlkampf teilgenommen, zurückgewiesen. Selenskyj würde sich mit einer wichtigeren Frage befassen, nämlich dem Kampf gegen die russische Aggression, zitierte das Onlineportal "hvg.hu" die Aussendung des Ministeriums in Kiew.

Orban hatte in seiner Rede nach dem Sieg seiner Regierungspartei FIDESZ bei den Parlamentswahlen am Sonntag erklärt, die Partei habe noch nie gegen so viele Gegner im Zusammenhang mit einer Wahl kämpfen müssen. Zu diesen zählte Orban neben den "Brüsseler Bürokraten", den ungarisch-stämmigen US-Milliardär George Soros und den internationalen Medien weiters auch den ukrainischen Präsidenten.

Laut Aussendung habe Orban keine Grundlage für seine Behauptung, er habe auf dem Weg zum Wahlsieg mit Selenskyj kämpfen müssen. Der ungarische Premier schulde der Ukraine vielmehr Dank dafür, dass der Krieg aufgrund des Heldentums des ukrainischen Volkes die ungarischen Grenzen nicht erreiche. Die Ukraine vertraue darauf, dass Ungarn seinen Standpunkt hinsichtlich der Hilfe für die Ukraine überprüfe und die russische Aggression gegen die ukrainische Zivilbevölkerung verurteile, heißt es in der Aussendung.

Der ukrainische Präsident forderte den ungarischen Premier mehrfach auf, endlich eine klare Position zu Russland zu beziehen. Dabei weist Orban ukrainische Forderungen nach Waffentransporten durch Ungarn, ungarischen Waffenlieferungen für die Ukraine sowie nach einem Importverbot für russisches Öl und Gas zurück. Orban hatte immer wieder erklärt, Ungarn wolle sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen.