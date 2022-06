Kiew und Separatisten tauschen Gefangene aus

Je 144 Soldaten überstellt

Prorussische Separatisten im Osten der Ukraine haben den Austausch von je 144 Gefangenen bekanntgegeben. Die entsprechende Zahl von Kämpfern der Volksrepublik Donezk und Russlands kehrten nun nach Hause zurück, erklärte der Leiter der selbst ernannten Republik, Denis Puschilin, am Mittwoch auf Telegram.

Verwundete Soldaten

Es seien im Gegenzug 144 gefangen genommene Ukrainer an die Regierung in Kiew überstellt worden, die meisten davon verwundet. Das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew berichtete ebenfalls von 144 ukrainischen Soldaten, die wieder frei seien.

Unter den freigelassenen ukrainischen Soldaten sind nach Angaben aus Kiew auch 95 Kämpfer, die bis vor einigen Wochen das schwer umkämpfte Stahlwerk Azovstal in der mittlerweile von den Russen eroberten Hafenstadt Mariupol verteidigten. Wiederum 43 von ihnen sollen dem Regiment Asow angehören.