Mario Draghi fordert "dringend Waffenstillstand"

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Donnerstag zu einem schnellen Waffenstillstand in der Ukraine aufgerufen

Damit ernsthafte Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges beginnen könnten. "Ein Waffenstillstand muss so schnell wie möglich erreicht werden", sagte Draghi in einer Ansprache vor dem Senat in Rom.

Draghi sagte weiter, es sei wichtig, den Druck auf Russland durch Wirtschaftssanktionen aufrechtzuerhalten, "weil wir Moskau an den Verhandlungstisch bringen müssen", so der italienische Premier. Er sprach sich zudem für den EU-Beitritt der Ukraine aus.

Italien bemühe sich, Energieunabhängigkeit von Russland zu erreichen. Dies könnte bis Ende 2024 erfolgen. "Die ersten Auswirkungen dieses Prozesses werden bereits Ende dieses Jahres zu sehen sein. Bei meinem Besuch in Washington habe ich mich mit Präsident Joe Biden über die italienische Energiestrategie ausgetauscht und wir sind uns einig, dass es wichtig ist, dass Italien seine Klimaverpflichtungen einhält", so Draghi.

Es bedürfe einer gemeinsamen Initiative, um die Millionen Tonnen Getreide, die in den Häfen der Südukraine blockiert sind, freizugeben, urgierte der italienische Premierminister. "Alle beteiligten Parteien sollten eine humanitäre Pause einlegen, um ein Szenario zu vermeiden, das den Tod von Millionen von Menschen zur Folge hätte", warnte Draghi.