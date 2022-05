Panzerhaubitzen aus DE werden nach Kiew geliefert

Die deutsche Verteidigungsministerin gab am Freitag bekannt, dass eine Übereinkunft erzielt wurde, die es möglich macht, Panzerhaubitzen in die Ukraine zu liefern.

Dabei handelt es sich um sieben Panzerhaubitzen 2000. Diese sind schwere Artilleriesysteme mit Kanonen auf Kettenfahrzeugen und ähneln einem Panzer. Mit Standardmunition erreicht die Panzerhaubitze Schussentfernungen von 30 Kilometern, mit reichweitengesteigerter Munition sind 40 Kilometer möglich, wie die deutsche Armee schreibt. Die Geschützbesatzung kann demnach bis zu sechs Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen. Festgestellt wird: "Die Panzerhaubitze 2000 ist eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. Ihre Stärke liegt in ihrer Präzision und in ihrer großen Kampfentfernung."

Lieferung schwerer Waffen im März gefordert

Die Waffensysteme sollten aus einer laufenden Instandsetzung kommen und damit der Bundeswehr nicht unmittelbar fehlen. Zu den Haubitzen solle eine Ausbildung angeboten werden. Die Lieferung solcher Waffen war lange in der deutschen Politik umstritten. Der Bundestag hatte Ende März eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert und dazu einen gemeinsamen Antrag von Union sowie den regierenden Ampel-Parteien beschlossen. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte auch eine Lieferung von Flugabwehrpanzern Gepard in Aussicht gestellt, von dem der Hersteller KMW noch 50 Stück in den Beständen hat.

Interne Bedenken

Bedenken wurden aus Militärkreisen auch intern gegen eine Übergabe des Waffensystems aus eigenen Beständen angemeldet. Angeführt wurden Bündnisverpflichtungen und die befürchtete Einschränkung der eigenen Kampffähigkeit. Befürworter einer Lieferung verwiesen darauf, dass in der Ukraine Gefechte gegen russische Angreifer liefen, bei denen sich die künftige Ordnung in Europa wesentlich entscheiden könne und ein Sieg der russischen Streitkräfte deswegen verhindert werden müsse.