Gruß an ukrainischen Kinder bei Generalaudienz im Vatikan

Papst Franziskus hat am Ende der Generalaudienz am Mittwoch einen neuen Appell für den Frieden in der Ukraine ausgesprochen. Den Krieg bezeichnete der Papst als "ungeheuerlich und grausam". Franziskus richtete "einen besonders herzlichen Gruß" an die ukrainischen Kinder, die von der Stiftung "Aiutiamoli a vivere", dem Verein "Puer" und der ukrainischen Botschaft beim Heiligen Stuhl aufgenommen worden sind.

"Und mit diesem Gruß an die Kinder kehren wir zurück, um über diese Ungeheuerlichkeit des Krieges nachzudenken und unsere Gebete zu erneuern, damit diese Grausamkeit, die der Krieg darstellt, beendet wird", sagte Papst Franziskus.

Am Ende der Generalaudienz in der Audienzhalle Paul VI. begrüßte Papst Franziskus nacheinander die anwesenden ukrainischen Kinder in Begleitung ihrer Mütter, die sie aufnehmenden Vereine und den ukrainischen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Andrij Jurasch. Einige Kinder schenkten dem Papst Zeichnungen mit Friedenssymbolen, Herzen und Tauben, und mit den Farben der ukrainischen Flagge.