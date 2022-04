Putin-freundlicher TV-Moderator verliert Villa

Die Luxusvilla am Comer See des Putin-freundlichen russischen TV-Moderator Wladimir Solowjew wurde beschlagnahmt.

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjew, der zu den bekanntesten Propagandisten von Russlands Präsident Wladimir Putin zählt, hat im italienischen Fernsehen gegen den Beschluss Italiens protestiert, seine Luxusvilla am Comer See im Wert von acht Mio. Euro zu beschlagnahmen. "Meine Villa wurde mir ohne jegliches Gerichtsverfahren weggenommen", protestierte der Fernsehmoderator bei der vom Kanal Rete 4 ausgestrahlten Sendung "Dritto e Rovescio" am Donnerstagabend.

"Jetzt muss ich mehr Geld verdienen", fügte der Moderator hinzu, der die Linie Moskaus im Ukraine-Krieg entschlossen verteidigte. Dabei sprach er von einem durch Kiew provozierten Konflikt. Er beschuldigte die ukrainischen Streitkräfte, Zivilisten als "menschliche Schutzschilde" zu benutzen.

Sanktionen gegen russische Oligarchen

Italien will mit voller Härte gegen russische Oligarchen vorgehen, erklärte der italienische Außenminister Luigi Di Maio im Interview mit der "Bild"-Zeitung (Freitagausgabe). Sein Land halte sich "strikt an unsere internationalen Verpflichtungen in Bezug auf Sanktionen und damit auch hinsichtlich der Beschlagnahmung von Eigentum gelisteter Personen in Italien". Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere Villen und Jachten von Oligarchen beschlagnahmt worden.

Zahlreiche eingefrorene Luxusgüter

Zu den auf Sardinien eingefrorenen Luxusgütern russischer Oligarchen, die Putin nahestehen, zählt auch ein gepanzerter Mercedes im Wert von 600.000 Euro. Der Wagen, ein Mercedes Maybach S650 Guard VR10, gehört der Machina srl, einer Gesellschaft, dessen eigentlicher Eigentümer Alischer Usmanow ist. Der Tycoon, der seit Jahren Sardinien häufig besucht, hatte zuletzt von der Gemeinde Arzachena auf der Insel auch die Ehrenbürgerschaft erhalten.

Immobilienkomplexe und Autos beschlagnahmt

Die Polizei hat auch einen Immobilienkomplex im Golf von Pevero auf Sardinen im Wert von etwa 17 Millionen Euro sowie sechs Firmenfahrzeuge, weitere Immobilien und Autos im Gesamtwert von schätzungsweise 66 Millionen Euro beschlagnahmt, die alle im Besitz Usmanows stehen. Eingefroren wurden weitere Luxusimmobilien an der Costa Smeralda. Dabei handelt es sich um einen Immobilienkomplex in Punta Sardegna, der zu einem Drittel dem Oligarchen Petr Olegowitsch Awen gehört und einen Wert von rund vier Millionen Euro hat, sowie um Immobilien in Portisco in der Gemeinde Olbia im Besitz des Oligarchen Alexej Mordaschow. Der Wert letzterer wird auf rund 105 Millionen Euro beziffert.