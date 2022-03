Putins Vermögen bleibt ein Rätsel

Auf Papier scheint der russische Präsident wenig zu besitzen. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass sich sein Vermögen weit über 100 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Tatsächlich ist sehr wenig darüber bekannt, was Putin besitzt und wo sein Vermögen sein könnte. Trotz jahrelanger Spekulationen und Gerüchte bleibt das Ausmaß seines Reichtums undurchsichtig, auch wenn Milliarden von Dollar durch die Konten seiner engen Freunde geschleust wurden und Luxusimmobilien mit Familienmitgliedern in Verbindung gebracht wurden.

Offiziell verdient Putin etwa 140.000 Dollar im Jahr und besitzt laut seinen öffentlichen Finanzangaben eine kleine Wohnung.

Aber das würde „Putins Palast“ nicht erklären, ein riesiges Anwesen am Schwarzen Meer, das schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Dollar gekostet hat, das auf verschiedene Weise mit seiner Regierung in Verbindung gebracht wurde. Auch würden die Enthüllungen nicht für „Putins Yacht“ sprechen, ein 100-Millionen-Dollar-Luxusschiff, welches angeblich dem Präsidenten gehört.

Außerdem gibt es die 4,1-Millionen-Dollar-Wohnung in Monaco, die über eine Offshore-Firma von einer Frau gekauft wurde, von der berichtet wird, dass sie Putins Geliebte ist. Und da ist die teure Villa in Südfrankreich, die mit seiner Ex-Frau verbunden ist.

Keine direkte Verbindung

Das Problem für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten besteht darin, dass keines dieser Vermögenswerte direkt mit dem russischen Präsidenten in Verbindung gebracht werden kann.

Bisher haben westliche Regierungen ihre Sanktionen auf Personen konzentriert, die verdächtigt werden, als Stellvertreter von Herrn Putin zu dienen, in der Hoffnung, dass dies den Druck auf ihn erhöhen würde. Die meisten neuen Strafen, wie die Sanktionen nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014, richten sich weiterhin gegen Putin nahestehende Oligarchen. Dazu gehören Kirill Shamalov, sein ehemaliger Schwiegersohn und Hauptaktionär eines russischen petrochemischen Unternehmens; Boris Rotenberg, ein Baumagnat; und Gennady Timchenko, ein Investor, der Russlands sechstreichste Person sein soll.

Die Sanktionen würden es den Zielpersonen unmöglich machen, auf Vermögenswerte zuzugreifen oder Finanztransaktionen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Europäischen Union durchzuführen. Sie würden im Wesentlichen das Geld und Eigentum der Zielpersonen einfrieren und Bargeld und Wertpapiere oder sogar den Verkauf von Immobilien fast unmöglich machen.

Aber Russlands Eliten, die den größten Teil des letzten Jahrzehnts unter westlichen Sanktionen gelebt haben, haben lange komplexe Labyrinthe von Unternehmenseigentum geschaffen, um einer Überprüfung zu entgehen. Oftmals tauchen ihre Geschäfte nur öffentlich auf, wenn Akten von Offshore-Anwaltskanzleien oder geheimen Banken durchsickern.

Doch selbst wenn die Vereinigten Staaten nur ein begrenztes Bild von Putins Reichtum haben, sind Sanktionen sinnvoll, „nur um einzufrieren, was wir können, einzufrieren, was wir wissen, und die Menschen wissen zu lassen, dass diese Menschen in unserem System nicht willkommen sind“, so Paul Massaro, ein hochrangiger Berater der US-Helsinki-Kommission.

Große Unterschiede bei Schätzungen

Die Schätzungen darüber, was Putin heimlich wert sein könnte, gehen weit auseinander. Eine der sensationellsten Behauptungen kam von Bill Browder, einem in Amerika geborenen Finanzier, der 2005 aus Russland verbannt wurde, nachdem er dort mit Oligarchen in einen Konflikt geraten war. Er sagte vor dem Kongress im Jahr 2017 aus, dass er glaube, dass sich Putins Vermögen auf 200 Milliarden Dollar belaufen könnte, eine außergewöhnliche Summe, die ihn damals zum reichsten Mann der Welt gemacht hätte.

Anders Aslund, außerordentlicher Professor an der Georgetown University und Autor des Buches „Russia’s Crony Capitalism“ aus dem Jahr 2019, bezifferte das Vermögen des russischen Präsidenten auf etwa 125 Milliarden Dollar. Er argumentierte, dass ein Großteil davon in einem Netz von Offshore-Häfen versteckt sein könnte.

"Putin braucht keinen Luxus"

Der Kreml besteht darauf, dass Wladimir Putin ein Mann mit einfachem Geschmack ist. Regelmäßig werden Bilder von ihm verbreitet, die ihn in den sibirischen Wäldern zeigen. Des Weiteren bestreitet der Kreml, dass Putin irgendwelche Paläste besitzt.

„Putin braucht keinen Luxus“, sagte der Moderator des staatlichen Fernsehens, Dmitri Kisseljow, in seiner Sendung Anfang letzten Jahres, nachdem Herr Nawalny eine Videountersuchung des Anwesens durchgeführt hatte.

Leaks von Finanzinformationen haben auch verlockende Hinweise auf Putins Reichtum geliefert, auch wenn er selbst nicht in den Daten auftaucht. Die Panama Papers, eine Fundgrube von Akten einer Offshore-Anwaltskanzlei, die 2016 aufgedeckt wurden, enthüllten den geheimen Reichtum vieler Menschen, die ihm nahe standen, darunter Sergei Roldugin, ein Cellist und langjähriger Freund, der laut Angaben mehr als 8 Millionen Dollar pro Jahr einnahm.

Aber letztendlich, sagte Nate Sibley, ein Forscher der Kleptocracy Initiative des Hudson Instituts, muss Putin kein riesiges Vermögen besitzen, weil er ein Autokrat sei, der „alles kontrolliert“.