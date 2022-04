Russische Kontrolle laut Kiew in Cherson "kurzlebig"

Russland möchte seine Kontrolle in der Region Cherson mithilfe einer Volksabstimmung festigen. Laut der ukrainischen Führung ist dies zum Scheitern verurteilt.

Olexij Danilow, der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, bezeichnete das von russischer Seite geplante Referendum in der besetzten Region Cherson als "juristisch und international bedeutungslos".

Referendum wie in Donez und Luhansk

Russische Truppen hatten die Hafenstadt Cherson und das Umland Anfang März besetzt. Nach Dafürhalten der ukrainischen Führung wollen die russischen Besatzungstruppen dort in nächster Zeit ein Referendum über die Ausrufung eines "Volksrepublik Cherson" organisieren, nach dem Vorbild der abtrünnigen Gebiete Donez und Luhansk. Damit möchte Moskau seine Gebietseroberungen im Süden der Ukraine dauerhaft festigen.

Klassische Aktionen Russlands

Russland wolle seine Aktionen legalisieren, und die Volksabstimmung mit der die Besatzer eine "Volksrepublik Cherson" ausrufen lassen wollten sei ein "Klassiker", so Danilow. Auch die Einführung des russischen Rubels als Zahlungsmittel in den besetzten Gebieten sei "klassische russische Praxis", sagte Danilow nach Angaben der Agentur Unian in der Nacht auf Freitag.

Kurzlebige Bemühungen

Außerdem meint Danilow, dass diese Bemühungen der russischen Seite nicht zum Erfolg führen würden. "Sie werden zwar einige Zeit versuchen, eine Währung oder Pseudo-Währung für diese Gebiete einzuführen", doch angesichts des zu erwartenden Widerstands der Bürger werde diese "sehr kurzlebig" sein.