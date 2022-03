Ukraine- Krieg

Russische Truppen in der Ukraine planen laut ukrainischem Generalstab mehrere Offensive.

In einem auf Facebook veröffentlichten Bericht heißt es, die Einheiten wollen sich an bereits eingenommenen Plätzen festsetzen, Nachschub sichern und sich neu gruppieren. Sobald dies passiert sei, rechne die Ukraine mit neuen Angriffen auf Städte wie Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

Im Gebiet Luhansk im Osten des Landes konzentriere sich Russland vor allem auf den Vormarsch in Richtung Sjewjerodonetsk. Moskau hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Kämpfer der prorussischen Separatisten den östlichen und südlichen Teil der Stadt mit 100.000 Einwohnern blockiert hätten. In den Orten Topolske und Schpakiwka in der Region Charkiw habe der Gegner Verluste erlitten und sich zurückgezogen.

Diese Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.