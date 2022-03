Selenskyj dankt Landsleuten für ein Monat Widerstand

Selenskyj dankte in einer Videobotschaft in der Nacht auf Freitag den Bürgern und Bürgerinnen der Ukraine.

Einen Monat nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Bürgerinnen und Bürgern des Landes für ihren Widerstand gedankt. Die ukrainischen Verteidiger hätten den Feind überall aufgehalten, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht auf Freitag.

Hätten Orden verdient

Er finde, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die alles für den Sieg der Ukraine und den Frieden täten, hätten Orden verdient. "Ich danke jedem und jeder von ihnen", sagte Selenskyj.