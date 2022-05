Selenskyj: Rund zwölf Millionen Menschen vertrieben

Durch Russlands Krieg gegen die Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj rund 12 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden.

Rund 5,5 Millionen Menschen hätten das Land verlassen, sagt er in einer Ansprache für ein indonesisches Forschungsinstitut.

Welle der Solidarität

In Deutschland funktioniert die Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge nach Ansicht von Kanzler Olaf Scholz (SPD) gut. Man habe fast 800.000 registrierte Kriegsflüchtlinge, sagt Scholz auf dem Katholikentag. "Und die Bürgerinnen und Bürger machen das ganz gut." Der russische Angriff auf die Ukraine habe eine Welle der Solidarität ausgelöst.

17.000 Ukrainer:innen bei Integrationskursen in DE

Die aus der Ukraine nach Deutschland geflohenen Menschen haben nach Einschätzung des deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ein großes Interesse an Integrationskursen zur Sprach- und Kulturvermittlung. Die Behörde mit Sitz in Nürnberg hat innerhalb weniger Wochen mehr als 80.000 Teilnahmeberechtigungen an Menschen aus der Ukraine erteilt, wie die "Welt" (Freitag) schrieb. Aktuell nehmen demnach 17.000 Ukrainerinnen und Ukrainer an einem Integrationskurs teil. In den kommenden Wochen rechnet das Bundesamt mit einem starken Anstieg bei der Zahl der angebotenen Kurse.

SPD sichert zivile Hilfe zu

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sicherte am Freitag zivile Hilfe aus Deutschland zu. 185 Millionen Euro für Soforthilfemaßnahmen seien bereits genehmigt, sagte Schulze vor Journalisten in dem schwer zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka. Konkret sollen etwa Wohnungen und Stromleitungen gebaut werden. "Die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen einfach Wasser und Strom. Die, die innerhalb der Ukraine geflohen sind, brauchen ein Dach über dem Kopf, die Kinder müssen wieder in die Schule gehen können und für all das braucht es Unterstützung."

Schulze ist als zweites Mitglied der deutschen Regierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Deutschland werde auch die nächsten Jahre Partner bleiben, versicherte sie vor durch russische Luftschläge zerstörten Häusern. Angesprochen auf den von Kiew erwarteten Besuch von Scholz, sagte die Ministerin nur, dass dieser in ständigem Kontakt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sei.

Deutsche Politiker und Politikerinnen besuchen Kiew

Im Gegensatz zu mehreren anderen westlichen Staats- und Regierungschefs hat Scholz bisher auf einen Ukraine-Besuch verzichtet. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war vor zweieinhalb Wochen als erstes Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn nach Kiew gereist. Anfang Mai hatten zuvor Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) als hochrangige deutsche Politiker Kiew besucht. Schulze wollte bei ihrem Besuch am Freitag noch Regierungschef Denys Schmyhal und seine Stellvertreterin Iryna Wereschtschuk treffen.