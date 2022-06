Über sieben Millionen Grenzübertritte aus Ukraine

4,7 Millionen Ukrainer gelten dem UNHCR als Kriegsflüchtlinge

Mehr als sieben Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn die ukrainische Grenze überschritten. Allerdings ist unklar, wie viele dieser Grenzübertritte längerfristig Geflüchtete sind und wie viele Menschen aus anderen Gründen das Land zeitweise verlassen haben. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa gab das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Mittwoch mit gut 4,7 Millionen an. Die meisten flohen nach Polen, Russland und Moldau.