Ukraine - 12.000 Flüchtlinge inzwischen in Wien gemeldet

Darunter viele Kinder und Jugendliche - Schon 1.100 in Schulen untergebracht - Bereits zahlreiche unbegleitete Minderjährige

Immer mehr Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine fliehen, kommen nach Wien. In der Bundeshauptstadt haben bereits 12.000 geflüchtete Menschen ihren Hauptwohnsitz angemeldet. Das teilte der für Integration und Bildung zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats mit. Hoch ist vor allem der Anteil an Kindern und Jugendlichen.

Zehn Prozent der Betroffenen sind laut Wiederkehr im Kindergartenalter, 20 Prozent im Pflichtschulalter. Bei ersteren bemühe man sich, sie in Kindergärten unterzubringen. Hier sei man auch in intensiven Austausch mit privaten Trägern, berichtete der Ressortchef.

Schaffung von zusätzlichen Plätzen

Die Betreuungseinrichtungen seien von der zuständigen Magistratsabteilung 11 schon informiert worden. Möglich sei etwa, dass stillgelegte Gruppen rasch wieder bewilligt werden. Auch die Schaffung zusätzlicher Plätze wird unterstützt. "Es werden sehr unbürokratisch auch neue Projekte genehmigt", versicherte Wiederkehr. Die Bereitschaft, freie Plätze zu melden, sei jedenfalls groß.

Auch mehr als 2.000 Kinder im schulpflichtigen Alter sind in Wien inzwischen gemeldet. 1.100 davon besuchen schon eine Klasse. "Das ist eine gewaltige Kraftanstrengung gewesen", beteuerte der Stadtrat. Rein rechnerisch wären dies über 80 zusätzliche Klassen bzw. vier neue Schulgebäude.

Die Kinder aus der Ukraine werden zum Teil in Regelklassen betreut. Aber auch eigene Klassen nur für geflüchtete junge Menschen wurden bereits eingerichtet. Es werde auch versucht, so schnell wie möglich zusätzliche Lehrkräfte einzustellen, betonte Wiederkehr.

Immer häufiger ist man in Wien auch mit unbegleiteten Jugendlichen konfrontiert. Knapp 90 sind derzeit bei privaten Gasteltern untergebracht. Bei einem entsprechenden Aufruf an potenzielle Quartiergeber hätten sich 500 Personen gemeldet, zeigte sich der NEOS-Politiker erfreut.