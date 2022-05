Wallace fordert einen Prozess vor dem Kriegsverbrechertribunal gegen Putin und seine Generäle.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hält einen Sieg der Ukraine gegen Russland für sehr wahrscheinlich. Bei einer Rede im National Army Museum in London forderte er den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag auf, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Russland langfristig verloren habe. Es sei sehr gut möglich, dass die Ukraine die russische Armee so weit niederringen werde, dass sie sich auf Gebiete von vor Februar zurückziehen oder neu formieren müsse.

Mit Blick auf Putin fügte Wallace hinzu: "Er muss sich damit abfinden, dass er auf lange Sicht verloren hat, und er hat absolut verloren. Russland ist nicht mehr das, was es einmal war."

Russische Gräueltaten erinnerten an Nationalsozialismus

Putin und seine Generäle spiegeln nach den Worten von Wallace den Faschismus von vor 77 Jahren wider. Ihre Invasion der Ukraine entehre die militärische Vergangenheit. Die Generäle seien ebenso mitschuldig wie ihr Präsident und müssten vor ein Kriegsgericht gestellt werden, sagte er weiter. Russland würde die Fehler des totalitären Regimes des vergangenen Jahrhunderts wiederholen. "Für sie und für Putin kann es keinen Tag des Sieges geben, nur Schande und sicherlich eine Niederlage in der Ukraine", so Wallace.

Die Rede im National Army Museum in London fiel auf den "Tag des Sieges", mit dem Russland jährlich am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg begeht. Die russische Führung behauptet in ihrer Kriegspropaganda immer wieder fälschlicherweise, dass die ukrainische Führung von Nazis beherrscht werde. Präsident Putin hat den Angriff auf das Nachbarland auch mit dem Ziel einer "Entnazifizierung" der Ukraine begründet.