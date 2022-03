Ukraine holt Truppen aus dem Ausland zurück

Rund 300 Soldaten derzeit bei internationalen auf Missionen unterwegs.

Knapp zwei Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine holt Kiew seine eigenen Truppen von internationalen Auslandseinsätzen zurück. Ein entsprechendes Dekret von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht. Aktuell sind aus der Ukraine nach offiziellen Angaben über 300 Soldaten in acht Missionen im Ausland stationiert. Die Ukraine stellt etwa UNO-Blauhelme im Kongo und Südsudan und beteiligt sich an der NATO-geführten Kosovo-Truppe.

Mehr als eine Million Menschen auf der Flucht

Vor knapp zwei Wochen hatte Russland einen Krieg gegen den Nachbarstaat begonnen. UNO-Angaben zufolge wurden seitdem bereits mehr als 400 Zivilisten getötet und mehr als 800 verletzt. Etwa 1,7 Millionen Menschen flohen aus der Ukraine ins Ausland.