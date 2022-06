Angehörige warten auf die Identifizierung getöteter "Asowstal-Verteidiger"

Die Ukraine hat den neuerlichen Austausch von Kriegstoten mit Russland bekanntgegeben. 50 "Helden" seien von Russland zurückgegeben worden, teilte das ukrainische Ministerium für Wiedereingliederung am Mittwoch mit. Unter diesen 50 Getöteten seien 37, die sich als "Helden" am Kampf um das ukrainische Asowstal-Stahlwerk beteiligt hätten. Der Austausch der Leichen fand nach diesen Angaben in der Region von Saporischschja im Süden der Ukraine statt.

50 gegen 50

Dabei habe die Regel "50 gegen 50" gegolten. In der vergangenen Woche war bereits ein Austausch von getöteten Soldaten bekanntgegeben worden. Bei dieser Gelegenheit wurden 160 Soldaten der beiden Seiten übergeben. Die Vereinigung der Familien der Asowstal-Verteidiger teilte bereits am Dienstag mit, dass die Leichen in Kiew angekommen seien.

Verteidiger von Asowstal

Von den Toten seien ein Drittel "Verteidiger von Asowstal", erklärte die Vereinigung auf Telegram. Die Angehörigen warteten nun darauf, zu einer Identifizierung vorgeladen zu werden. Die letzten ukrainischen Verteidiger des Stahlwerks Asowstal hatten sich den russischen Truppen zwischen dem 16. und 20. Mai nach drei Monaten intensiven Kämpfen ergeben.

Derzeit befinden sich fast 2.500 Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft. Russland will sie vor ein Kriegsgericht stellen.