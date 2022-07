Unheimliche Stille in Lyssytschansk

Einst lebten 100.000 Menschen in Lyssytschansk, der Zwillingsstadt von Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine. Heute liegt der Ort in Trümmern.

Die erbitterte Schlacht zwischen russischen und ukrainischen Soldaten hat tiefe Spuren hinterlassen. Ruinen säumen die Straßen, ebenso zerbeulte und umgestürzte Fahrzeuge. Gebäude sind ausgebrannt. Überall Zerstörung. Überall unheimliche Stille.

Am Wochenende fiel Lyssytschansk an die russischen Truppen - wie etwa eine Woche zuvor ihr Zwilling auf der anderen Seite des Flusses Siwerskyj Donez. Und noch immer leben Menschen in der Stadt. Sie hausen in Kellern und Luftschutzbunkern. Es seien ältere Menschen und Kinder unter ihnen, berichtet Tatiana Gluschenko. Die 45-Jährige sagt, sie und ihre Familie hätten beschlossen, in Lyssytschansk zu bleiben - trotz der Offensive.

Menschen immer noch in ihrem Zuhause

Warum sie nicht geflohen seien? Weil sie sich auch in anderen Teilen des Landes nicht sicher gefühlt hätten. "Die gesamte Ukraine wird beschossen: die Westukraine, die Zentralukraine, Dnipro, Kiew, überall Beschuss. Also haben wir entschieden, unser Leben nicht zu riskieren und hierzubleiben - zumindest zu Hause." Nun hofft sie, dass wieder Ruhe und Frieden in die Stadt einkehren. "Dass hier etwas Ordnung herrscht."

Fünf Monate Krieg

Fast fünf Monate währt der Krieg, den Russland mit seiner Invasion des Nachbarlandes am 24. Februar begonnen hat. Ein Ende ist nicht absehbar. Nachdem der Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew ins Stocken geraten war, hat das russische Militär seine Offensive auf den Donbass im Osten konzentriert - also auf die Regionen Donezk und Luhansk, wo auch Lyssytschansk liegt. Die Führung in Moskau wird nicht müde zu betonen, dass Zivilisten nicht das Ziel des von ihr so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes seien.

Die Lage vor Ort spricht eine andere Sprache. Tausende Menschen wurden getötet. Millionen Menschen wurden vertrieben, viele von ihnen sind ins Ausland geflohen. Zahlreiche Städte wurden regelrecht ausradiert - vor allem in den russisch-sprachigen Gebieten im Osten und Süden der Ukraine.

Wohngebäude und Häuser zerstört

Auch in Lyssytschansk wurden unzählige Wohngebäude mit Raketen beschossen. Ewgenia, eine ältere Einwohnerin von Lyssytschansk, hockt in einem dunklen Unterstand. Ihr Haus ist zerstört. Soll sie es aus den Ruinen wiederaufbauen? Ewgenia ist entmutigt und ratlos. "Das Dach ist kaputt. Du musst es reparieren. Aber wie? Und wie willst du das bezahlen? Wo wieder aufbauen? Von wem? Und der Winter kommt auch bald, meine Liebe."