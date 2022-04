Summen der Spendenaufrufe verdoppelt

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine macht Millionen Ukrainer*innen zu Flüchtlingen. Bereits 5,3 Millionen Personen seien aus der Ukraine geflohen, die UNO rechnet mit drei Millionen weiteren.

Nur aus Syrien seien mehr Menschen geflohen - das allerdings über einen deutlich längeren Zeitraum. Die Schnelligkeit, mit der sich die ukrainische Krise entwickle, sei in jüngster Zeit beispielslos. Die UNO schätzt, das in der Ukraine selbst 7,7 Millionen Menschen durch die kriegerischen Angriffe aus ihren Heimatstädten und -dörfern vertrieben wurden. Weitere 13 Millionen sind in verschiedensten Regionen angekommen, könnten aber wegen der nicht- gewährleisteten Sicherheit nicht fliehen.

Milliarden Dollar Spenden benötigt

Die Lage der Menschen, die noch in der Ukraine sind, werde immer dramatischer, so ein Sprecher des UNO-Nothilfebüros (Ocha). Die Spendenaufrufe wurden demnach angepasst, der erforderliche Betrag sogar auf 2,25 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) verdoppelt. Bisher eingegangen sind 980 Millionen Dollar. Die Menschen in der Ukraine sollen mit dem Geld für sechs Monate unterstützt werden. Das Nothilfebüro geht davon aus, dass 15,7 Millionen Menschen Hilfe brauchen. Geplant sind Bargeldzahlungen, Hilfe bei der Gesundheitsversorgung und Unterbringung sowie bei Trinkwasser, Toiletten und Hygieneartikeln.

Für die Unterstützung der Flüchtlinge in Ungarn, Moldau, Polen, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Tschechien und Belarus bis Ende des Jahres würden 1,85 Milliarden Dollar (1,73 Mrd Euro) benötigt werden.