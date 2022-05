USA-Botschaft in Kiew bald wieder geöffnet!

Die USA werden laut Außenminister Antony Blinken die Sanktionen, Exportrestriktionen und den diplomatischen Druck gegen Russland solange fortsetzen wie nötig.

Die USA würden zudem ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wieder öffnen. Dies werde sehr bald geschehen, sagte Blinken am Sonntag in Berlin.

Blinken sagte , die NATO stehe voll hinter der Ukraine. Russlands Wladimir Putin habe mit dem brutalen Krieg gegen die Ukraine auch die NATO spalten wollen. Das westliche Verteidigungsbündnis sei aber stärker und geschlossener als zuvor.