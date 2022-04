Viktor Orbán schlägt sofortige Feuerpause vor

Der ungarische Premier Viktor Orbán betonte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, alles für eine Feuerpause in der Ukraine unternehmen zu wollen.

Ungarn werde alles unternehmen für eine Feuerpause in der Ukraine, betonte der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Budapest.

Er habe am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert.

Keine Friedensverhandlung

Orbán betonte, er habe ihm den Vorschlag unterbreitet, dass sich die Präsidenten der Ukraine und Frankreichs - Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron - sowie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin in Budapest treffen. Das sei keine Friedensverhandlung, sondern eine Vereinbarung über eine sofortige Feuerpause. Die Reaktionen seien positiv gewesen, doch für eine sofortige Feuerpause gebe es Bedingungen.

Was in der Ukraine geschehe, sei ein Krieg, den die Russen begonnen hätten, eine Aggression. Das sei der Standpunkt der EU und damit auch Ungarns, stellte Orbán klar, dem die Opposition und Selenskyj zu Große Nähe zu Russland vorgeworfen hatten. Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine müssten untersucht werden, wobei ermittelt werden müsse, wer dafür verantwortlich ist. Doch in der heutigen Welt müsse sehr darauf geachtet werden, was der Mensch glaubt, denn es sei leicht, etwas zu fälschen, behauptete der Premier.

Kritik am ukrainischen Präsidenten

Der ukrainische Präsident Selenskyj habe eine "schlechte Gewohnheit", denn er wolle jedem sagen, was er zu tun habe. Das sollte Selenskyj sein lassen, vor allem wenn er um Hilfe bitte, betonte Orbán. Auf Anfrage betonte er, keine russischen Diplomaten aus Ungarn ausweisen zu wollen.

Im Zusammenhang damit, das sich Ungarn wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit als erstes EU-Land einem Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln stellen muss, betonte Orbán, er verstehe nicht, was die EU für ein Problem mit Ungarn habe. Denn wenn ein Land Gelder aus dem Wiederaufbaufonds regelwidrig verwendet, dann könnten diese Gelder zurückgefordert werden. Orbán habe den einschlägigen Brief über die Einleitung des Rechtsstaatsmechanismus noch nicht erhalten. Dabei kündigte Orbán an, Ungarn werde keine Zugeständnisse machen, keine Waffen an die Ukraine liefern, die Sanktionen gegen russisches Gas und Öl nicht mittragen und das umstrittene ungarische "Anti-Pädophilie-Gesetz" nicht aushebeln. Das im Vorjahr verabschiedete Gesetz sieht Strafen für die Darstellung und "Bewerbung" von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit in Bildungseinrichtungen und jugendfreien Medieninhalten vor. Ein am vergangenen Sonntag abgehaltenes Referendum zur "Absegnung" des Gesetzes blieb ungültig.

Wahlsieg der Fidesz-Partei

Orbán unterstrich weiter den Triumph seiner Fidesz-Partei bei den Parlamentswahlen am Sonntag mit dem vierten Erreichen der Zwei-Drittel-Mehrheit in Folge. Bisher habe keine Partei ein solch überwältigendes Ergebnis erzielt. Hinter dem Wahlerfolg stünden der Wunsch der Ungarn nach Frieden angesichts des Krieges in der Ukraine. Dafür sei Fidesz eine Garantie.

Orbán kritisierte die diesmal mit einer Einheitsliste auftretende oppositionelle Allianz, der es "nur um die Macht gegangen" sei, und die ein "unehrenhaftes Verhalten" den Wählern gegenüber demonstriert habe.

Auch die zu bildende neue ungarische Regierung werde auf den Nationalstaat vertrauen. Ungarn sehe seine Zukunft auch weiter in der EU und in der NATO, betonte der Premier. Als weitere wichtige Aufgabe bezeichnete Orbán den Schutz der Familien. In Europa nahe eine Wirtschaftskrise als Folge der gegen Russland verhängten Sanktionen.