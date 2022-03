Mit Xi und Li von chinesischer und von der Leyen, Michel und Borrell von europäischer Seite

China und die Europäische Union kommen am Freitag zu einem virtuellen Gipfeltreffen zusammen, wie das Außenministerium in Peking mitteilt. An dem Treffen nehmen von chinesischer Seite demnach Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang teil. Vonseiten der EU werden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Außenbeauftragter Josep Borrell bei der Videokonferenz dabei sein.

Nach Angaben des EU-Rates wird der Ukraine-Krieg im Zentrum der Gespräche stehen, sowie "die dramatische humanitäre Lage, die durch Russlands Aggression hervorgerufen wurde". China gibt Russland im Ukraine-Konflikt politisch Rückendeckung und weigert sich, die Invasion zu verurteilen. Peking stellt die USA und die NATO als Hauptverursacher der Krise dar.