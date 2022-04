Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erhebt schwere Vorwürfe gegen Präsidenten Lukaschenko. Dieser habe Belarus bereits tief in den Krieg gegen die Ukraine hineingezogen.

Lukaschenko sei ein "Kollaborateur des Krieges", so Tichanowskaja im ARD- Morgenmagazin. Es seien bereits mehrere Raketen von der belarussischen Grenze auf die Ukraine gestartet worden. Dass noch keine Streitkräfte einmarschiert sind, sei "allein der Verdienst unserer freien Bewegung, die gegen den Krieg ist", so die belarussische Oppositionelle. Der Großteil der Bevölkerung aus Belarus sei gegen den Krieg, diese würden allerdings von Machthaber Lukaschenko in die Knie gezwungen werden.

Auf Twitter fordert Tichanowskaja unter anderem den belarussischen Machthaber zu isolieren und das Regime zu sanktionieren. Außerdem solle sich Lukaschenko am internationalen Gerichtshof in Den Haag für die Gräueltaten in der Ukraine verantworten.

Tichanowskaja lebt derzeit im Exil in Berlin. Im August 2020 war sie bei den Präsidentschaftswahlen gegen Lukaschenko angetreten, Lukaschenko erklärte sich zum Wahlsieger, die Opposition geht allerdings davon aus, dass es sich um Wahlbetrug handelte und Tichanowskaja die meisten Stimmen erhielt. In Folge der Massenproteste nach der Wahl floh Tichanowskaja ins Nachbarland Litauen.