Weltgrößtes Frachtflugzeug An-225 "Mriya" zerstört

Das weltweit schwerste Frachtflugzeug, die Antonow An-225 "Mriya", wurde nahe Kiew bei Kämpfen zerstört.

"Russische Invasoren" hätten das "Flaggschiff" der ukrainischen Luftfahrt auf dem Gewissen, teilte der Rüstungskonzern Ukroboronprom am Sonntag mit. Die Maschine sei auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew abgestellt gewesen. Die Ukraine werde alle Anstrengungen unternehmen, dass "der Aggressor" die Kosten in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar ersetzt.

© getty images ×

"Russland mag unsere "Mriya" zerstört haben", twitterte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und wies darauf hin, dass das ukrainische Wort auf Deutsch "Traum" bedeutet. "Aber sie werden nie unseren Traum von einem starken, freien und demokratischen europäischen Land zerstören." Ähnlich äußerte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Diashow: Weltgrößtes Frachtflugzeug AN-225 "Mriya" 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images © getty images

Die Maschine sei auf dem umkämpften Flugplatz Hostomel nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt abgestellt gewesen, berichtete der Sender Radio Swoboda (Radio Liberty) am Sonntag unter Berufung auf einen früheren und einen aktuellen Mitarbeiter des Flugzeugbauers Antonow.

About An-225 "Mriya" - zu deutsch "Traum"

84 m Länge

88 m Spannweite

18 m Höhe (so hoch wie ein 6 Stöckiges Haus)

Bis zu 250 Tonnen Ladung, maximales Startgewicht bis zu 640 Tonnen

Sie war das einzige Flugzeug mit 6 Triebwerken unter den Tragflächen. Gebaut wurde sie ursprünglich für den einzigen Zweck die sowjetische Raumfähre BURAN huckepack von ihrem Landeplatz zurück zum Weltraumbahnhof Baikonur nach Kasachstan zu transportieren. Der Erstflug fand am 21. Dezember 1988 statt. 1989 stellte sie im Rahmen einer Flugerprobung 106 Gewichts-, Strecken- und Höhenweltrekorde auf.

Im Guinnes-Buch der Rekorde stehen mehrere Einträge für die schwerste transportierte Luftfracht in einem Flugzeug:

247 Tonnen bei einem Flug von Prag nach Taschkent

Das größte einzelne Frachtstück mit einem Gewicht von 187 Tonnen das jemals in der Luft bewegt wurde

Bei einem Flug von Tianjin nach Warschau wurden 1000 Kubikmeter medizinische Ausrüstung transportiert, so viel wie nie zuvor mit einem Flugzeug transportiert wurde.

Weitere Flüge dieser Art fanden während der Covid-19 Pandemie statt.

Am Sonntag den 27. Februar 2022, wurde sie im Rahmen der russischen Invasion in die Ukraine am Flughafen Kiew-Hostomel zerstört.