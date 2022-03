Zuflucht in Russland

Aus Angst vor den Kämpfen in der Ukraine wollen nach Darstellung Moskaus mehr als 2,5 Millionen Menschen nach Russland gebracht werden.

Die Menschen hätten sich über verschiedene Kommunikationskanäle an Russland gewandt, sagte Generaloberst Michail Misinzew vom Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau.

Es handle sich dabei um Evakuierungen aus mehr als 1.900 Orten. Die Zahlen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der Ukraine lebt auch eine große russischsprachige Minderheit. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriffskrieg gegen das Nachbarland unter anderem damit begründet, dass diese Menschen vor einem "Genozid" geschützt werden müssten. Für die Vorwürfe gibt es keine Belege.

Menschen flüchten nach Russland

Misinzew zufolge wurden am Dienstag aus der ostukrainischen Großstadt Sumy 723 Menschen nach Russland in Sicherheit gebracht. Darunter seien 576 indische, 115 chinesische, 20 jordanische und 12 tunesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Von den zehn humanitären Korridoren für verschiedene ukrainische Städte habe Kiew nur eine Fluchtroute bestätigt.

Laut russischen Angaben wurden seit Beginn des Einmarsches am 24. Februar mehr als 174.000 Menschen aus dem Nachbarland gerettet, darunter 44.250 Kinder. Vor allem aus den Separatistengebieten in der Ostukraine wurden in den vergangenen Wochen viele Menschen nach Russland gebracht.