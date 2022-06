Rätsel um 21 Tote in Lokal

Am frühen Sonntagmorgen waren in einer Bar in Südafrika 21 tote Jugendliche aufgefunden worden - die Todesursache ist weiterhin ungeklärt. Die Polizei hat nun den Einsatz "maximaler Ressourcen" angeordnet.

Die Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren waren am frühen Sonntagmorgen leblos in einer kleinen Taverne in der Stadt East London aufgefunden worden. Die Todesursache blieb am Montag weiter ein Rätsel. Vier weitere Minderjährige befänden sich in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Montag mit. Eine forensische Untersuchung sei eingeleitet worden, hieß es. Zusammengesackte Körper ohne Wunden Berichten von Einsatzkräften zufolge wurden die Leichen in sich zusammengesunken auf Sesseln, Sofas und der Tanzfläche aufgefunden und zeigten keine sichtbaren Wunden. Zunächst hatte die Polizei eine Massenpanik als Hintergrund vermutet. Dies sei mittlerweile als Todesursache ausgeschlossen worden. Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete den Vorfall als "Tragödie". Die Jugendlichen hatten laut Medienberichten einen Geburtstag und den Beginn der Ferien gefeiert. Am Sonntag hatte die Polizei zunächst von mindestens 22 Toten gesprochen.