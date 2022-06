OÖ: Sturm in Freistadt deckte Dächer ab

In Oberösterreich haben ab Mittwochabend erneut Unwetter mit Windböen und starkem Regen Schäden angerichtet.

In Freistadt wurden mehrere Dächer teils komplett abgedeckt. Fahrgäste der Summerauerbahn mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, nachdem eine Oberleitung beschädigt worden war und der Zug zwischen Kefermarkt und Neumarkt (Bezirk Freistadt) stehen blieb. Verletzt wurde in der Unwetternacht niemand, informierte die Landeswarnzentrale.

Dächer und Keller beschädigt

Diesmal war besonders die Region Freistadt von dem Unwetter betroffen. Allerdings waren es dort weniger die Wassermengen als der starke Wind, der die Feuerwehrleute forderte. Vor allem in der Stadt galt es, unzählige abgedeckte Dächer provisorisch zu schließen. Neun Feuerwehren kamen den Kameraden in Freistadt zu Hilfe, insgesamt waren dort rund 150 Kräfte im Einsatz. In den Bezirken Linz-Stadt und Land sowie Perg waren es hingegen eher überflutete Keller, die ausgepumpt werden mussten, so eine erste Bilanz des Landesfeuerwehrkommandos.