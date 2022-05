Austria vs. Rapid

Am Sonntagabend stand das Wiener Fußball- Derby zwischen Austria und Rapid an. Nach dem 1:1 kam es zu Krawallen, bei denen vier Personen verletzt wurden, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt.

Beim Fanmarsch der Rapid-Anhänger zum Stadion des Erzrivalen war es laut Angaben der Polizei davor zum Einsatz von Pyrotechnik auch in den Bereichen der öffentlichen Verkehrsmittel gekommen. Ein U-Bahnfahrer wurde von einem unbekannten Tatverdächtigen in der Fahrerkabine bespuckt und mit einer Dose beworfen, wie es in einer Mitteilung hieß.