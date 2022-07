× Neue WhatsApp-Funktion sorgt für Begeisterung

Messenger-Dienst bringt ein absolutes Top-Feature, auf das so gut wie alle Nutzer gewartet haben.

Wie berichtet, hat WhatsApp für 2022 eine ganze Reihe an neuen Funktionen im Köcher. Darüber hinaus wurde Anfang des Jahres bekannt, dass bei den Pushbenachrichtigungen bald das Profilbild des Absenders zu sehen sein wird . Und nun kam ans Licht, dass es schon bald ein neues Feature geben wird, das bei den Nutzern für Begeisterung sorgen dürfte.

Langatmige Audiobotschaften

Wie WABetaInfo herausgefunden hat, ist in der neuen WhatsApp-Betaversion für Android (2.22.3.1) eine neue Funktion für Sprachnachrichten integriert, auf die so gut wie alle Nutzer gewartet haben. Sie bringt nämlich vor allem bei langen Sprachnachrichten einen extremen Vorteil. Zwar hat WhatsApp mit der Integration einer schnelleren Abspielmöglichkeit bereits im Vorjahr dafür gesorgt, dass das Anhören langer Nachrichten nicht mehr ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt, dennoch können Sprachnachrichten, die fast Ausmaße von Podcasts annehmen, eine echte Tortur sein. Den Empfängern blieb nichts anderes übrig, als 5, 10, 20 Minuten oder noch länger durch den Chat zu scrollen. Denn wenn man den Chat während des Abspielens verlässt, endet die Sprachnachricht und beim nächsten Mal muss man sie wieder von vorne abspielen.

Sprachnachrichten außerhalb des Chats hören

Doch damit ist bald Schluss. Bisher musste man beim Anhören von Sprachnachrichten im Chat bleiben und konnte nichts anderes machen. In der neuen Beta-Version ist es hingegen möglich, die Audiobotschaft einfach weiterzuhören, wenn man den Chat verlässt. Der Ton läuft dann einfach im Hintergrund weiter. Bei WhatsApp hört das neue Feature auf den Namen Global Voice Tune Player. Verlässt man den Chat während des Abspielens, erscheint die Sprachnachricht am oberen Display-Rand in Balkenform. Hier sieht man auch, wie lange sie noch dauert. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Audiobotschaft zu pausieren:

© WABetaInfo ×

Konkurrenz ist voraus

Mit dem Global Voice Tune Player schließt WhatsApp endlich zu Konkurrenten auf. Bei Telegram ist es schon länger gang und gäbe, dass man Sprachnachrichten weiter anhören kann, wenn man den Chat oder die App verlässt. Hier kann man gleichzeitig auch andere Apps verwenden.

???? WhatsApp beta for Android 2.22.3.1: what's new?



WhatsApp is finally working on a global voice note player, for a future update!https://t.co/3DQfKMEIDI — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 10, 2022