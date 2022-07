Pressestimmen aus aller Welt zur Krise

"The Times" beschreibt etwa die Lage der Ukrainer als eine, in der man nicht um Frieden betteln müssen wolle.

Zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg schreiben internationale Zeitungen am Montag:

"Correio da Manhã" (Lissabon):

"(Kremlchef Wladimir) fällt es wohl zunehmend schwerer, seine Landsleute von den 'Erfolgen' seiner Militäroperation in der Ukraine zu überzeugen. Es stimmt, dass seine Truppen kurz davor sind, die gesamte Region Luhansk einzunehmen. Aber es ist auch wahr, dass dies nach vier Monaten Krieg viel zu wenig ist. Was die restlichen Ziele des Kremls angeht, kann Putin nur hoffen, dass die Russen ein kurzes Gedächtnis haben. Selenskyj ist nämlich immer noch im Amt und genießt große internationale Unterstützung. Russland ist dagegen zunehmend isoliert. Und die NATO wird immer größer. Putin wird es nicht leicht haben, den Russen zu erklären, wie die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland in seinen großen Plan passt, die NATO von den Grenzen Russlands zu verdrängen."

"Times" (London):

"Russland verfügt auch über größere Waffenvorräte und einen größeren heimischen Rüstungssektor, dessen Munitionsfabriken jetzt auf Hochtouren laufen. An der Front im Osten der Ukraine hat Russland erheblich von seiner überlegenen Artillerie profitiert.

Im Gegensatz dazu ist die Ukraine bei der Beschaffung hochwertiger Ausrüstung vollständig von der Großzügigkeit ausländischer Regierungen abhängig. Die Lieferungen dieser Verbündeten sind unregelmäßig und, wie die Ukrainer sagen, oft zu langsam. In Anbetracht all dessen ist es nicht verwunderlich, dass die Ukraine nun zumindest an einigen Fronten Schwierigkeiten hat, die russischen Vorstöße abzuwehren. (...)

Dies wird ein langer Krieg sein, und die Verbündeten der Ukraine sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass es einfach sein wird, verlorenen Boden zurückzugewinnen. Doch die Ukrainer wollen nicht und sollten auch nicht gezwungen sein, aus einer Position der Schwäche um Frieden zu betteln. Sie brauchen dringend Waffen und keine weißen Fahnen."

"Lidove noviny" (Prag):

"Die Unterzeichner geben der militärischen Hilfe für das angegriffene Land die Hauptschuld für die Fortsetzung des Krieges. Das ist ein Argument, wie man es aus Gangsterfilmen kennt: Verteidige dich nicht - oder es wird noch schlimmer. In einem nicht gerade kleinen Teil der Gesellschaft trifft diese Art der Argumentation auf Resonanz. Doch wer gewisse Lebenserfahrungen hat, betrachtet das als Appeasement und Demagogie, die die Schuld des russischen Präsidenten Wladimir Putin verdrängt. Wenn jemand im Zoo die Hand in den Käfig steckt und vom Tiger gebissen wird, dann liegt die Schuld klar auf der Seite des Menschen. Doch Russland ist kein Raubtier im Zoo ohne eigene Verantwortung."